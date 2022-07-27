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Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин Землетрясение магнитудой семь произошло в провинции Абра на острове Лусон на севере Филиппин.
Другие страны
27 июля 2022 г. 13:05
Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Землетрясение магнитудой семь произошло в провинции Абра на острове Лусон на севере Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство АР.

Погибли четыре человека, пострадали несколько десятков. Землетрясение вызвало оползни, разрушение и повреждение домов.

В Филлипинском институте вулканологии и сейсмологии не исключают, что вслед за основным ударом в ближайшее время могут произойти эхо-толчки.

Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где фиксируется большинство землетрясений в мире. В 1990 году произошедшее на Филиппинах землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни двух тысяч человек.

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