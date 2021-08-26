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Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в США

Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в США По меньшей мере четыре человека погибли и один получил ранения в результате ряда инцидентов со стрельбой и поджогами в округе Бентон, штат Вашингтон в США, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
26 августа 2021 г. 10:54
Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в США

По меньшей мере четыре человека погибли и один получил ранения в результате ряда инцидентов со стрельбой и поджогами в округе Бентон, штат Вашингтон в США, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Первые сообщения о стрельбе и поджогах поступили утром в среду из населенного пункта Финли. Когда полиция прибыла на место происшествия, то обнаружила мужчину с огнестрельным ранением и два горящих дома. Пострадавший был отправлен в больницу. Следователи обнаружили тело одной из жертв в сгоревшем доме.

По заявлению полиции, подозреваемый в поджогах в Финли затем устроил их и в других районах округа Бентон. В частности, в городе Кенневик были найдены тела еще двух людей.

После этого правоохранительные органы вычислили местоположение автомобиля нападавшего. Приблизившись к транспортному средству, полиция услышала выстрелы и открыла огонь по машине. Неизвестный был обнаружен в салоне без признаков жизни.

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