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Четыре человека погибли в результате пожара в жилом районе на Филиппинах

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом районе на Филиппинах Четыре человека погибли в результате масштабного пожара в жилом районе на Филиппинах.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 01:13
Четыре человека погибли в результате пожара в жилом районе на Филиппинах

Четыре человека погибли в результате масштабного пожара в жилом районе на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство Синьхуа.

Представители городской пожарной службы сообщили, что пламя охватило многолюдный жилой район в провинции Кавите. Вспыхнувший пожар затронул дома в поселке Бакур-Сити, где проживают 80 семей. Из-за узких переулков спасателям потребовалось почти три часа, чтобы полностью потушить огонь в многолюдном поселке.

По поступившей информации, несколько человек числятся пропавшими без вести, а другие находятся в больницах с ожогами и травмами различной степени тяжести.

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