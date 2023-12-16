Четыре человека погибли в результате пожара в жилом районе на Филиппинах

Четыре человека погибли в результате масштабного пожара в жилом районе на Филиппинах.

Четыре человека погибли в результате масштабного пожара в жилом районе на Филиппинах.

Как передает Report , об этом сообщает информагентство Синьхуа.

Представители городской пожарной службы сообщили, что пламя охватило многолюдный жилой район в провинции Кавите. Вспыхнувший пожар затронул дома в поселке Бакур-Сити, где проживают 80 семей. Из-за узких переулков спасателям потребовалось почти три часа, чтобы полностью потушить огонь в многолюдном поселке.

По поступившей информации, несколько человек числятся пропавшими без вести, а другие находятся в больницах с ожогами и травмами различной степени тяжести.