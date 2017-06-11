Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован.

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый ликвидирован в ходе спецоперации", — сказал собеседник агентства.

***23:51

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Четыре человека, по уточненным данным, погибли в результате стрельбы в подмосковном Кратово.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека", — сказала Петрова

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".