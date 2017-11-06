Четыре человека погибли в результате стрельбы на похоронах в Мексике

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/Четыре человека погибли и как минимум шестеро получили ранения при нападении группы вооруженных людей на участников похорон в мексиканском штате Гуанахуато.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Нападавшие скрылись с места преступления. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

По данным общественной организации Semaforo Delictivo, текущий год стал худшим в современной истории Мексики с точки зрения безопасности. С января по сентябрь число совершенных преступными группировками расправ достигло 13,51 тыс., что на 53% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего за это время жертвами насилия в стране стали стали 22 тыс. человек, на 22% больше, чем в прошлом году.