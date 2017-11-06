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    Четыре человека погибли в результате стрельбы на похоронах в Мексике

    Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/Четыре человека погибли и как минимум шестеро получили ранения при нападении группы вооруженных людей на участников похорон в мексиканском штате Гуанахуато.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Нападавшие скрылись с места преступления. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

    По данным общественной организации Semaforo Delictivo, текущий год стал худшим в современной истории Мексики с точки зрения безопасности. С января по сентябрь число совершенных преступными группировками расправ достигло 13,51 тыс., что на 53% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего за это время жертвами насилия в стране стали стали 22 тыс. человек, на 22% больше, чем в прошлом году.

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