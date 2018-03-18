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    Четыре человека погибли в результате пожара в отеле на Филиппинах

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человек погибли из-за возгорания, произошедшего в здании отеля в Маниле.

    Как передает Report, об этом сообщает Rappler.

    Отмечается, что ещё шесть человек пострадали в результате инцидента.

    По имеющейся информации, пожар начался на втором этаже здания, где велись ремонтные работы.

    Уточняется, что сильный дым распространился по всему району, в результате чего было принято решение перекрыть близлежащие дороги.

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