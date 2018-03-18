Четыре человека погибли в результате пожара в отеле на Филиппинах

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человек погибли из-за возгорания, произошедшего в здании отеля в Маниле.

Как передает Report, об этом сообщает Rappler.

Отмечается, что ещё шесть человек пострадали в результате инцидента.

По имеющейся информации, пожар начался на втором этаже здания, где велись ремонтные работы.

Уточняется, что сильный дым распространился по всему району, в результате чего было принято решение перекрыть близлежащие дороги.