Четыре человека погибли в результате обрушившейся грязевой лавины на город в Колумбии

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Грязевая лавина, обрушившаяся на колумбийский город Коринто, привела к гибели четырёх человек.

Как передает Report со ссылкой наEl Tiempo, в результате происшествия 29 человек получили ранения, а 18 пропали без вести.

По данным издания, лавина нанесла ущерб инфраструктуре города, в частности, учебным заведениям, а также канализации.

Президент Хуан Мануэль Сантос уже прилетел в Коринто для координации спасательных работ на месте.