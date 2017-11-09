 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Четыре человека погибли в результате обрушившейся грязевой лавины на город в Колумбии

    В результате происшествия 29 человек получили ранения, а 18 пропали без вести

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Грязевая лавина, обрушившаяся на колумбийский город Коринто, привела к гибели четырёх человек.

    Как передает Report со ссылкой наEl Tiempo, в результате происшествия 29 человек получили ранения, а 18 пропали без вести.

    По данным издания, лавина нанесла ущерб инфраструктуре города, в частности, учебным заведениям, а также канализации.

    Президент Хуан Мануэль Сантос уже прилетел в Коринто для координации спасательных работ на месте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi