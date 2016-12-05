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    Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Бразилии

    Причины происшествия выясняются

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения вертолета недалеко от бразильского города Сан-Паулу.

    Как передает Report, со ссылкой на агентство Agencia de Brasil, инцидент произошел в воскресенье около 16.30 в городе Сау-Лоуренсу в 60 километрах от Сан-Паулу. После падения воздушное судно воспламенилось.

    Жертвами крушения вертолета стали пилот, мужчина и две женщины, одна из которых была беременна, сообщила военная полиция страны.

    Причины происшествия выясняются.

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