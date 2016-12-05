Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Бразилии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения вертолета недалеко от бразильского города Сан-Паулу.

Как передает Report, со ссылкой на агентство Agencia de Brasil, инцидент произошел в воскресенье около 16.30 в городе Сау-Лоуренсу в 60 километрах от Сан-Паулу. После падения воздушное судно воспламенилось.

Жертвами крушения вертолета стали пилот, мужчина и две женщины, одна из которых была беременна, сообщила военная полиция страны.

Причины происшествия выясняются.