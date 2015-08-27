​Четыре человека погибли в Доминиканской Республике из-за шторма "Эрика"

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в Доминиканской Республике из-за наводнений и селей, вызванных тропическим штормом "Эрика".

Как передает Report, об этом сообщило сегодня информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителей полиции.

По его данным, грязевые потоки уничтожили в стране по меньшей мере 20 домов. Всего за 26 и 27 августа в республике выпало около 40 см осадков. Из-за стихии без электричества оставались до 80% территории страны, временно приостанавливалась работа аэропорта.

По данным американского Национального центра слежения за ураганами, сейчас тропический шторм "Эрика" перемещается в направлении Кубы со скоростью около 25 км/ч. Скорость ветра в порывах достигает 80км/ч. Согласно прогнозу, к утру 31 августа шторм достигнет побережья Флориды.