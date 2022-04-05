Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Китае

По меньшей мере четыре человека погибли, один получил тяжелые ранения в результате взрыва на алюминиевом заводе в городе Цинъюань провинции Гуандун на юге Китая.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел в одном из заводских цехов. Согласно предварительному расследованию, причиной аварии стала утечка расплавленного алюминия и его попадание в бассейн-охладитель, говорится в сообщении, опубликованном на странице районных властей в соцсети WeChat.
Сразу после инцидента на место происшествия прибыли спасатели. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Ведется расследование происшествия.