Четыре человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков в Португалии - ВИДЕО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести во время мощного взрыва на семейном фабрике фейерверков около города Ламегу в 350 км к северу от Лиссабона.

Как передает Report, об этом сообщает AP, ссылаясь на экстренные службы Португалии.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как клубы дыма поднимаются над территорией предприятия. На месте работают медики и представители правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося.