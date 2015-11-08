​Четыре человека погибли при взрыве бомбы в Ираке

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, произошедшего в восточном пригороде столицы Ирака - Багдада.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщил канал BBC - Arabia.

По данным иракской полиции, "на востоке Багдада, в пригороде Ас-Садр, где большинство населения составляют мусульмане-шииты, бомбу подорвал террорист-смертник". По последней информации, по меньшей мере 4 человека убиты, 16 получили осколочные ранения. Экстремист произвел самоподрыв близ полицейского участка, расположенного на многолюдном рынке в квартале Кияра.

До сих пор ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт.