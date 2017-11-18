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    Четыре человека погибли при столкновении вертолета и самолета в Англии - ВИДЕО

    Двое человек погибли в вертолете и двое в самолете© http://podrobnosti.ua

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Во время столкновения вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии погибли четыре человека.

    Как передает Report со ссылкой на МК, об этом сообщила глава полиции региона долины реки Темза Ребекка Мирс. 

    По ее словам, двое человек погибли в вертолете и двое в самолете. Их личности полиция раскроет после того, как известит близких погибших.

    Представители службы по расследованию авиапроисшествий сейчас выясняют причины случившегося.

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