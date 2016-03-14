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    Четыре человека погибли при пожаре в госпитале ВМС в столице Индонезии

    Причиной пожара стало короткое замыкание

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека стали жертвами пожара, произошедшего в понедельник в госпитале ВМС Индонезии в столице страны Джакарте.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник информационной службы военно-морских сил вице-адмирал Зайнуддин.

    "Сегодня, в понедельник 14 марта 2016 года, произошел несчастный случай в одной из наших палат", - цитирует военного моряка национальное информационное агентство Антара.

    По словам вице-адмирала, причиной пожара, в результате которого погибли четверо находившихся в палате пациентов, стало короткое замыкание. Конкретного виновника трагического инцидента в настоящее время пытаются установить следователи военной полиции и национальной полиции Индонезии, заключил Зайнуддин.

    Чуть более трех лет назад один индонезийский военный моряк погиб и свыше 70 получили ранения и ожоги в результате взрыва на складе боеприпасов в морском порту Джакарты. Взрыв, который был слышен на расстоянии до пяти километров, произошел на складе боеприпасов, принадлежащем индонезийскому военно-морскому спецназу Kopaska и расположенном на небольшом острове в акватории джакартского порта Танджунг-Приок.

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