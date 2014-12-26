Четыре человека погибли при нападении на базу миротворцев Афросоюза в Могадишо

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков из группировки "Аш-Шабаб" на базу миссии Африканского союза (AMISOM) в сомалийском Могадишо погибли три миротворца и гражданский сотрудник миссии, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Как сообщает AMISOM, напавшие на базу боевики были переодеты в форму армии Сомали. Пятеро нападавших были уничтожены и трое взяты в плен. Миротворцам Афросоюза удалось полностью восстановить контроль над объектом.

Напомним, ранее сообщалось, что при нападении на базу никто не пострадал.