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    Четыре человека погибли при нападении на базу миротворцев Афросоюза в Могадишо

    Пятеро нападавших были уничтожены и трое взяты в плен

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков из группировки "Аш-Шабаб" на базу миссии Африканского союза (AMISOM) в сомалийском Могадишо погибли три миротворца и гражданский сотрудник миссии, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

    Как сообщает AMISOM, напавшие на базу боевики были переодеты в форму армии Сомали. Пятеро нападавших были уничтожены и трое взяты в плен. Миротворцам Афросоюза удалось полностью восстановить контроль над объектом.

    Напомним, ранее сообщалось, что при нападении на базу никто не пострадал.

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