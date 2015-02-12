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    ​Четыре человека погибли при крушении самолета во Флориде

    Причиной катастрофы стали неполадки в работе двигателя

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет в среду разбился в западной части Майями, штат Флорида.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Miami New Times.

    В результате погибли четыре человека.

    По данным издания, причиной катастрофы стали неполадки в работе двигателя. Падая, самолет оборвал линию электропередач, оставив без света около 500 домохозяйств по соседству. Позднее подача электроэнергии была восстановлена.

    Личности погибших устанавливаются.

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