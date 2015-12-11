Четыре человека погибли при крушении медицинского вертолета в США

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения медицинского вертолета в штате Калифорния. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC news, об этом заявили представители офиса шерифа.

Сообщается, что вертолет вылетел из города Фресно и направлялся в госпиталь в городе Бейкерсфилд. Поиски начались после того, как вертолет не выходил на связь в течение 30 минут.

Позднее спасатели обнаружили обломки. По информации шерифа округа Керн Билл Смаллвуд, выживших нет.