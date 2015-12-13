​Четыре человека погибли при крушении легкого самолета на Ставрополье

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения легкого самолета на Ставрополье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

"По предварительным данным, погибли четыре человека. По факту случившегося проводится проверка", - сообщили в пресс- службе.

По данным МВД, крушение легкомоторного спортивного самолета произошло в Предгорном районе Ставропольского края в черте населенного пункта станицы Суворовской. Погибли пассажиры и пилот, находившиеся в машине.