Четыре человека погибли при авиаударах аравийской коалиции в столице Йемена

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек погибли, еще столько же пострадали в результате осуществленных в пятницу двух авиаударах аравийской коалиции в контролируемой хуситами столице Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило йеменское информационное агентство SABA со ссылкой на источники.

По его информации, среди погибших есть двое детей. Ранее стало известно, что при налете были повреждены жилые дома.

В пятницу вечером агентство France Presse сообщало, что авиаудары были произведены в районе здания министерства обороны в Сане.