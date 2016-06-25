 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Четыре человека погибли и 14 ранены в результате взрыва в ливийском Бенгази

    Бомба была закреплена под днищем припаркованного транспортного средства

    Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Не менее четырех мирных жителей погибли в пятницу вечером в результате взрыва заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази.

    Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство AFP.

    "Заминированный автомобиль взорвался перед входом в больницу, погибли четыре гражданских лица, еще 14 ранены", - приводит оно слова сотрудника медицинского учреждения. Согласно информации представителя Вооруженных сил, бомба была закреплена под днищем припаркованного транспортного средства.

    Отмечается, что в больнице, рядом с которой прогремел взрыв, проходят лечение военнослужащие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi