​Четыре человека погибли и 14 ранены в результате взрыва в ливийском Бенгази

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Не менее четырех мирных жителей погибли в пятницу вечером в результате взрыва заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство AFP.

"Заминированный автомобиль взорвался перед входом в больницу, погибли четыре гражданских лица, еще 14 ранены", - приводит оно слова сотрудника медицинского учреждения. Согласно информации представителя Вооруженных сил, бомба была закреплена под днищем припаркованного транспортного средства.

Отмечается, что в больнице, рядом с которой прогремел взрыв, проходят лечение военнослужащие.