Четыре человека были убиты в результате нападения неизвестных на клуб в Мексиканском городе

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека были убиты и не менее 14 получили ранения в результате нападения неизвестных на клуб для сексуальных меньшинств в мексиканском городе Халапа в штате Веракрус.

Как передает Report, ранним утром воскресенья к клубу на мотоциклах подъехали три вооруженных человека и открыли огонь по посетителям. Причины расстрела пока не установлены.

Сразу после нападения преступники скрылись. Прибывшие на место медики оказали раненым первую помощь, после чего они были доставлены в госпитали.

Одновременно в одном из баров города Орисаба произошло столкновение между двумя противоборствующими группировками наркоторговцев. Как минимум один человек был убит, причем бандиты вступили в противостояние с полицией, когда стражи порядка попытались войти в помещение бара. Завязалась длительная перестрелка. Убитый конкурентами бандит был одним из лидеров преступного мира Орисабы.



