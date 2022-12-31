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Нацгвардия Мексики в посылке в аэропорту обнаружила человеческие черепа

Нацгвардия Мексики в посылке в аэропорту обнаружила человеческие черепа Национальная гвардия Мексики в посылке в международном аэропорту мексиканского города Керетаро обнаружила четыре человеческих черепа.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 12:02
Нацгвардия Мексики в посылке в аэропорту обнаружила человеческие черепа

Национальная гвардия Мексики в посылке в международном аэропорту мексиканского города Керетаро обнаружила четыре человеческих черепа.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщается в Twitter Нацгвардии.

Отмечается, что посылку удалось обнаружить при помощи рентгена во время досмотра грузов, которые отправляются курьерскими компаниями. Сообщается, что черепа имели разный размер. Они были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. При них не было никакой документации.

Местные СМИ утверждают, что человеческие останки привезли из города Апацинган. Посылку должны были получить в США в штате Южная Каролина.

В итоге черепа на время изъяли правоохранительные органы для проведения расследования.

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