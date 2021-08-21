Четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли при взрыве в Багдаде

По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» погибли и восемь получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на севере Багдада.

По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» погибли и восемь получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на севере Багдада.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Al-Sumaria.

По данным телеканала, машина, на которой передвигались ополченцы, наехала на самодельное взрывное устройство в районе Тармия к северу от Багдада.

Источники Al-Sumaria в службах безопасности Ирака заявили, что в районе инцидента проходит спецоперация по ликвидации так называемых спящих ячеек террористической группировки ИГ, которые могут быть причастны к атаке на шиитское ополчение.