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Четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли при взрыве в Багдаде

Четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли при взрыве в Багдаде По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» погибли и восемь получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на севере Багдада.
Другие страны
21 августа 2021 г. 06:02
Четыре бойца иракского шиитского ополчения погибли при взрыве в Багдаде

По меньшей мере четыре бойца иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» погибли и восемь получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на севере Багдада.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Al-Sumaria.

По данным телеканала, машина, на которой передвигались ополченцы, наехала на самодельное взрывное устройство в районе Тармия к северу от Багдада.

Источники Al-Sumaria в службах безопасности Ирака заявили, что в районе инцидента проходит спецоперация по ликвидации так называемых спящих ячеек террористической группировки ИГ, которые могут быть причастны к атаке на шиитское ополчение.

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Версия на азербайджанском языке İraqda partlayış olub, ölənlər və xəsarət alanlar var

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