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Четвертый министр Шри-Ланки заявил об уходе со своего поста

Четвертый министр Шри-Ланки заявил об уходе со своего поста Министр сельского хозяйства Шри-Ланки Махинда Амаравира, который также возглавляет министерство сохранения дикой природы и лесных ресурсов островного государства, объявил 10 июля, что покидает эти должности.
Другие страны
10 июля 2022 г. 09:21
Четвертый министр Шри-Ланки заявил об уходе со своего поста

Министр сельского хозяйства Шри-Ланки Махинда Амаравира, который также возглавляет министерство сохранения дикой природы и лесных ресурсов островного государства, объявил 10 июля, что покидает эти должности.

Как передает Report, о его уходе сообщил портал Ada Derana.

Депутаты Мануша Нанаяккара, Харин Фернандо и Бандула Гунавардена также объявили, что освобождают свои министерские портфели.

В отставку подал и руководитель пресс-службы президента Шри-Ланки Судева Хеттиараччи.

9 июля протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Утром того же дня в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции ланкийского лидера.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение.

В ходе встречи лидеры партий призвали президента подать в отставку.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Из-за этого выросла социально-политическая напряженность. Массовые протесты начались в стране в апреле.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lankanın kənd təsərrüfatı naziri istefa verib

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