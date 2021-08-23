Четвертая волна пандемии достигнет пика во Франции через несколько дней

С начала пандемии коронавируса во Франции выявлено более 6,6 млн случаев заражения

Четвертая волна коронавируса через несколько дней достигнет пика во Франции, где ежедневно регистрируется около 20 тыс. новых случаев заражения.

Как сообщает Report, об этом в понедельник заявил глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью телеканалу BFM.

"Четвертая волна коронавируса началась во Франции в июле, сейчас мы фиксируем примерно по 20 тыс. новых случаев заражения ежедневно, - отметил он. - Мы думаем, что волна достигнет своего пика через несколько дней".

Веран также подчеркнул, что вакцинации недостаточно для противостояния распространению коронавируса. "Необходимо соблюдать все предписанные меры: поддерживать социальную дистанцию, носить защитные маски", - рекомендовал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что люди старше 65 лет с наступлением сентября смогут получить третью дозу вакцины. Кроме того, Веран призвал повысить бдительность в связи с предстоящим началом учебного года.

По данным властей, с начала пандемии коронавируса во Франции выявлено более 6,6 млн случаев заражения, умерли свыше 113 тыс. человек. Более 47 млн жителей сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. В настоящий момент вакцина против COVID-19 доступна всем французам, начиная с 12 лет.