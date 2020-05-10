Четвероногий робот напоминает в парке о необходимости социальной дистанции - ВИДЕО

Четвероногий робот вышел на тестовое патрулирование одного из парков Сингапура, где призывает посетителей соблюдать дистанцию в связи с действующими в стране ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечается в сообщении Совета по национальным паркам, испытания будут проводиться ежедневно в течение двух недель.

Представители ведомства рассказали, что устройство оснащено камерами, которые будут собирать информацию о числе посетителей парка. Это делается для того, чтобы власти смогли корректировать число жителей одновременно, находящихся в одном месте. Также разработчики подчеркнули, что робот не имеет возможности распознавать лица, соответственно не может замечать нарушителей режима карантина, а также не собирает персональную информацию.

"Главной задачей является напоминание посетителям о необходимости соблюдения социальной дистанции", - говорится в заявлении совета. Во время испытаний его будет сопровождать сотрудник ведомства.

Робот, от американской компании Boston Dynamics, имеет ряд преимуществ перед стандартными аналогами на колесах, поскольку легче может перемещаться по пересеченной местности. Он также оснащен сенсорами, способными оценивать препятствия на расстоянии 1 м.