Четверо военнослужащих погибли в результате теракта в сирийском Хомсе

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Террорист-смертник из группировки "Исламское государство" подорвал заминированный автомобиль на блокпосту Сад-Ханура в провинции Хомс в центральной части Сирии, погибло 4 военнослужащих еще 15 получили ранения. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, террористы использовали при нападении микроавтобус, начиненный полутора тоннами взрывчатки.

В начале недели в расположенном недалеко от блокпоста поселке Ум-Табабир сирийская армия отразила нападение крупного отряда боевиков ИГ. Террористы пытались захватить газоперерабатывающий завод, однако правительственные войска заставили их отступить.