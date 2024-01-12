Четверо украинцев попали в плен при нападении на вертолет ООН в Сомали

Четверо граждан Украины находятся в плену у боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.

Четверо граждан Украины находятся в плену у боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Они были членами экипажа вертолета ООН, на который было совершено нападение.

"МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам. Наши граждане были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены", - написал Николенко на своей странице в Facebook.

Он указал, что на борту вертолета помимо украинцев находились еще пятеро иностранцев.

"Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН", - уточнил официальный представитель дипведомства.

10 января, сообщалось, что боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили экипаж вертолета ООН, который совершил вынужденную посадку.