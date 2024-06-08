Четверо строителей были убиты при вооруженном нападении на границе Кении и Сомали

Четверо строителей были убиты боевиками на строительной площадке у больницы на севере Кении недалеко от границы с Сомали.

Четверо строителей были убиты боевиками на строительной площадке у больницы на севере Кении недалеко от границы с Сомали.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Агентство уточняет, что стройплощадка, где произошел инцидент, находится недалеко от крупнейшего в Кении лагеря беженцев Дадааб у границы с Сомали, где базируется группировка боевиков "Аш-Шабаб".

Местная полиция утверждает, что нападение, возможно, было организовано вооруженной группировкой, предупреждавшей ранее подрядчика держаться подальше от этого района, который они считают своей территорией.

На фоне возросшего числа нападений кенийское правительство заявило о начале операций по обеспечению безопасности на севере страны. Последние атаки вынудили власти отсрочить планы по открытию 700-километровой границы с Сомали, которая была закрыта в 2011 году.