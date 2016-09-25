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    Четверо солдат убиты в результате нападения боевиков на западе Чада

    В ходе перестрелки также были убиты семеро боевиков группировки Боко харам

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четверо военнослужащих правительственной армии Чада были убиты в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на армейский пост.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse.

    По имеющимся сведениям, инцидент произошел в районе озера Чад, близ границы с Нигером. 

    "В ходе завязавшейся перестрелки также были убиты семеро экстремистов", - отметили представители силовых структур Чада.

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