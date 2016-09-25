Четверо солдат убиты в результате нападения боевиков на западе Чада

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четверо военнослужащих правительственной армии Чада были убиты в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на армейский пост.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел в районе озера Чад, близ границы с Нигером.

"В ходе завязавшейся перестрелки также были убиты семеро экстремистов", - отметили представители силовых структур Чада.