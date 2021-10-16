Четверо школьников пострадали во время матча по футболу в Алабаме

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время школьного матча по футболу в американском штате Алабама.

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время школьного матча по футболу в американском штате Алабама.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Стрельба произошла у выхода со стадиона, на котором проходила игра. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое, сообщила в субботу телекомпания CNN.

Как сообщает полиция, по крайней мере двое подозреваемых покинули место происшествия на машине. В настоящее время устанавливаются их личности.