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Четверо школьников пострадали во время матча по футболу в Алабаме

Четверо школьников пострадали во время матча по футболу в Алабаме Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время школьного матча по футболу в американском штате Алабама.
Другие страны
16 октября 2021 г. 13:12
Четверо школьников пострадали во время матча по футболу в Алабаме

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы во время школьного матча по футболу в американском штате Алабама.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Стрельба произошла у выхода со стадиона, на котором проходила игра. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое, сообщила в субботу телекомпания CNN.

Как сообщает полиция, по крайней мере двое подозреваемых покинули место происшествия на машине. В настоящее время устанавливаются их личности.

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