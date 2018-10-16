Четверо полицейских ранены при нападении на участок полиции в Афинах - ВИДЕО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Группа анархистов напала на отделение полиции в районе Омония в центре Афин, четверо полицейских госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, примерно 50 человек в капюшонах, скрывающих лица, забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями отделение полиции. Четверо полицейских получили легкие ранения и госпитализированы. У двоих полицейских респираторные проблемы, еще двое ранены осколками.

Нападавшие также повредили несколько машин и полицейский автобус, после чего скрылись. Пока нет информации о задержаниях или арестах подозреваемых. Ни одна из анархистских организаций пока не взяла ответственность за нападение.

Напомним, что 17 сентября члены анархистской группы "Rouvikonas" напали на посольство Ирана в Афинах.