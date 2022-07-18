Четверо погибли в результате крушения вертолета в Нью-Мексико

Вертолет, принадлежащий департаменту шерифа, потерпел крушение недалеко от Лас-Вегаса, штат Нью-Мексико.
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В результате авиакатастрофы находившиеся на борту четыре человека погибли. Согласно информации, трое из них были сотрудниками офиса шерифа, а один - работник пожарной охраны округа.
Подчеркивается, что вертолет возвращался после оказания помощи пожарным командам в тушении пожара. Инцидент произошел в 190 милях к северо-востоку от города Альбукерке.
В полиции штата добавили, что причины крушения будут установлены по итогам расследований Федерального авиационного управления и Национального совета по безопасности на транспорте.