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Четверо погибли в результате крушения вертолета в Нью-Мексико

Четверо погибли в результате крушения вертолета в Нью-Мексико Вертолет, принадлежащий департаменту шерифа, потерпел крушение недалеко от Лас-Вегаса, штат Нью-Мексико.
Другие страны
18 июля 2022 г. 03:26
Четверо погибли в результате крушения вертолета в Нью-Мексико

Вертолет, принадлежащий департаменту шерифа, потерпел крушение недалеко от Лас-Вегаса, штат Нью-Мексико.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщили в департаменте шерифа округа Берналилло.

В результате авиакатастрофы находившиеся на борту четыре человека погибли. Согласно информации, трое из них были сотрудниками офиса шерифа, а один - работник пожарной охраны округа.

Подчеркивается, что вертолет возвращался после оказания помощи пожарным командам в тушении пожара. Инцидент произошел в 190 милях к северо-востоку от города Альбукерке.

В полиции штата добавили, что причины крушения будут установлены по итогам расследований Федерального авиационного управления и Национального совета по безопасности на транспорте.

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