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Четверо офицеров, защищавших Капитолий США, совершили самоубийство

Четверо офицеров, защищавших Капитолий США, совершили самоубийство Четверо офицеров, защищавших Капитолий США при штурме 6 января, совершили самоубийство в прошлом месяце. Как передает Report со ссылкой на российские СМИОб этом сообщила полиция Вашингтона, передает Kron4.
Другие страны
3 августа 2021 г. 11:15
Четверо офицеров, защищавших Капитолий США, совершили самоубийство

Четверо офицеров, защищавших Капитолий США при штурме 6 января, совершили самоубийство в прошлом месяце.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила полиция Вашингтона, передает Kron4.

Отмечается, что ветеран Гюнтер Хашида был найден мертвым в своей квартире на прошлой неделе, 29 июля. Экспертиза показала, что он умер в результате совершения суицида. Гюнтер с 2003 года был приписан к группе реагирования на чрезвычайные ситуации в отделе специальных операций (MPD).

Офицер Кайл Дефрейтаг, который присоединился к MPD в ноябре 2016 года, был найден мертвым также после совершения самоубийства в субботу, 10 июля.

Сотрудники полиции Капитолия Говард Либенгуд и Джеффри Смит также погибли от суицида в январе этого года.

"Офицер Хашида был героем, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти наш Капитолий, сообщество Конгресса и нашу демократию... Все американцы в долгу перед ним за его большую доблесть и патриотизм, проявленные 6 января, и за всю его самоотверженную службу", — говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси добавила, что она надеется, что его жизнь послужит вдохновением для всех, чтобы защитить страну и ее демократию, «и пусть это будет утешением для семьи офицера Хасиды, что так много оплакивают их потерю и молятся за них в это печальное время».

Хашида оставил после себя жену, сестру и троих детей.

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Версия на английском языке 4 police officers defending US Capitol commit suicide

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