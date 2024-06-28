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Четверо боевиков "Хезболлах" погибли при атаках израильских ВВС на юге Ливана

Четверо боевиков "Хезболлах" погибли при атаках израильских ВВС на юге Ливана Милиция движения "Хезболлах" сообщила о потерях в своих рядах во время нанесения израильскими ВВС ударов по югу Ливана.
Другие страны
28 июня 2024 г. 13:17
Четверо боевиков Хезболлах погибли при атаках израильских ВВС на юге Ливана

Милиция движения "Хезболлах" сообщила о потерях в своих рядах во время нанесения израильскими ВВС ударов по югу Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сводке формирования, размещенной в его Telegram-канале.

В ней указывается, что двое боевиков погибли при авианалете на форпост отрядов в поселке Эт-Тейри, еще двое - в пограничном районе Хаддаса. Среди мирных жителей получил ранение один человек.

Боевики дважды обстреливали из реактивных систем залпового огня позиции израильской армии в поселении Араб-эль-Арамше в Западной Галилее. В ответ израильская артиллерия атаковала поселки Кфар-Килла, Теллет-Хамамис, Эль-Хиям и Эль-Эдейса, в окрестностях которых действуют отряды сил сопротивления.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации в октябре 2023 года на юге Ливана жертвами авианалетов и артобстрелов стали 96 мирных жителей.

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