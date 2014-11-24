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    Четверо азербайджанцев задержаны в Московской области по подозрению в убийстве и разбое

    Члены данной группы подозреваются в причастности к убийству своего соотечественника

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Четверо азербайджанцев задержаны в Московской области  по подозрению в убийстве и серии грабежей и разбоев, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". Как сообщили в МВД России, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из уголовного розыска и ГИБДД Подмосковья пресекли деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории нескольких регионов России.

    По данным полиции, подозреваемые действовали около двух лет, и на территории Московской области совершили не менее четырех разбойных нападений на офисы коммерческих организаций и частные дома. Кроме того, члены данной группы подозреваются в причастности к убийству уроженца Азербайджана, совершенному летом прошлого года в Жуковском районе Калужской области и вымогательству денег у другого уроженца Азербайджана в сентябре текущего года в подмосковных Мытищах.

    Подозреваемые заключены под стражу.

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