Четверо азербайджанцев задержаны в Московской области по подозрению в убийстве и разбое

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Четверо азербайджанцев задержаны в Московской области по подозрению в убийстве и серии грабежей и разбоев, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". Как сообщили в МВД России, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из уголовного розыска и ГИБДД Подмосковья пресекли деятельность этнической организованной группы, участники которой подозреваются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории нескольких регионов России.

По данным полиции, подозреваемые действовали около двух лет, и на территории Московской области совершили не менее четырех разбойных нападений на офисы коммерческих организаций и частные дома. Кроме того, члены данной группы подозреваются в причастности к убийству уроженца Азербайджана, совершенному летом прошлого года в Жуковском районе Калужской области и вымогательству денег у другого уроженца Азербайджана в сентябре текущего года в подмосковных Мытищах.

Подозреваемые заключены под стражу.