Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии

Четыре человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", прекращено движение некоторых видов транспорта.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета "Рикю Симпо".

Отменено движение автобусов на острове Окинава, прекратила работу монорельсовая дорога в городе Окинава, на юге острова перекрыто несколько участков государственных автодорог.Телеканал NHK сообщает об отмене 283 авиарейсов на южном и юго-западном направлении.Тайфун "Тапа" сейчас находится южнее Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.