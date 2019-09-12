Четыре человека погибли при взрыве на трассе на юго-востоке Турции

Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на автодороге между городами Кулп и Муш на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора провинции Диярбакыр в четверг.

"Четыре человека погибли при взрыве на дороге во время проезда гражданского автомобиля, 13 человек отправлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении администрации.Телеканал NTV сообщил, что при взрыве пострадали пассажиры микроавтобуса. Причиной взрыва, предположительно, является заложенная на дороге мина.