Четыре человека погибли из-за стрельбы в баре в США

Четыре человека погибли после того, как в бар в американском городе Канзас-Сити в штате Миссури зашел человек и начал стрельбу, передает телеканал FOX 4 со ссылкой на полицию.

Представитель местной полиции сообщил телеканалу, что всего стрелок выстрелил в девятерых человек, четыре из них погибли. Инцидент произошел ночью по местному времени, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Девять выстрелов, четверо погибших на пересечении 10-й улицы и центральной авеню", - говорится в сообщении полиции в Twitter.