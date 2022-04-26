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Чешское генконсульство возобновило работу во Львове

Чешское генконсульство возобновило работу во Львове Генеральное консульство Чехии после двухмесячного перерыва, вызванного происходящими в связи с российской военной спецоперацией на Украине событиями, возобновило работу.
Другие страны
26 апреля 2022 г. 04:21
Чешское генконсульство возобновило работу во Львове

Генеральное консульство Чехии после двухмесячного перерыва, вызванного происходящими в связи с российской военной спецоперацией на Украине событиями, возобновило работу.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter МИД республики.

"Ровно через два месяца после эвакуации генконсульства на фоне спецоперации РФ мы вновь открыли генеральное консульство Чехии во Львове", - отмечается в сообщении. Пока диппредставительство работает в ограниченном режиме, не оказывая визовые услуги.

Чехия в середине апреля возобновила работу своего посольства в Киеве.

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