Чешский парламент одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

Чешский парламент большинством голосов одобрил вступление Северной Македонии в НАТО, за это проголосовали 124 из 148 присутствовавших депутатов, процедура голосования транслировалась сетевыми ТВ-каналами, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Северная Македония имеет нашу долговременную поддержку на пути в НАТО и ЕС. Я рад, что парламент одобрил договор о вступлении страны в альянс. Кроме прочего, это еще и сигнал другим государствам, что НАТО не является никаким закрытым клубом", - заявил после голосования глава МИД Томаш Петршичек.

Вступление Северной Македонии в состав альянса одобрили 21 из 29 нынешних членов НАТО.