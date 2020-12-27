Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса

В Чехии началась вакцинация от коронавируса, первым в 8.00 (11.00 бакинское время) в пражском Центральном военном госпитале прививку получил премьер Андрей Бабиш.

В Чехии началась вакцинация от коронавируса, первым в 8.00 (11.00 бакинское время) в пражском Центральном военном госпитале прививку получил премьер Андрей Бабиш.

Как передает Report, процедура транслировалась в прямом эфире по Чешскому ТВ.

Одновременно с премьером была сделана прививка от COVID-19 главе минздрава Яну Блатны, но это произошло в больнице города Брно, на юго-востоке республики. Именно в эту больницу днем ранее поступила первая партия вакцины, созданная совместно компаниями Pfizer и Biontech. Партия состояла из 9750 доз, которые были распределены между четырьмя больницами Праги и Брно. Поступление следующей партии ожидается в ближайшее время.

В конце декабря и январе 2021 года вакцинация будет сделана медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом, а также пожилым пациентам больниц и домов престарелых и работникам стратегической инфраструктуры - пожарным, военнослужащим, сотрудникам АЭС. С февраля начнется массовая, бесплатная и добровольная вакцинация населения, на первом этапе предпочтение будет отдано людям старшего возраста.