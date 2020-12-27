О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса

Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса В Чехии началась вакцинация от коронавируса, первым в 8.00 (11.00 бакинское время) в пражском Центральном военном госпитале прививку получил премьер Андрей Бабиш.
Другие страны
27 декабря 2020 г. 11:42
Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса
Андрей Бабиш

В Чехии началась вакцинация от коронавируса, первым в 8.00 (11.00 бакинское время) в пражском Центральном военном госпитале прививку получил премьер Андрей Бабиш.

Как передает Report, процедура транслировалась в прямом эфире по Чешскому ТВ.

Одновременно с премьером была сделана прививка от COVID-19 главе минздрава Яну Блатны, но это произошло в больнице города Брно, на юго-востоке республики. Именно в эту больницу днем ранее поступила первая партия вакцины, созданная совместно компаниями Pfizer и Biontech. Партия состояла из 9750 доз, которые были распределены между четырьмя больницами Праги и Брно. Поступление следующей партии ожидается в ближайшее время.

В конце декабря и январе 2021 года вакцинация будет сделана медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом, а также пожилым пациентам больниц и домов престарелых и работникам стратегической инфраструктуры - пожарным, военнослужащим, сотрудникам АЭС. С февраля начнется массовая, бесплатная и добровольная вакцинация населения, на первом этапе предпочтение будет отдано людям старшего возраста.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Потери Армении в войне растут
Потери Армении в войне растут
20 декабря 2020 г. 23:40
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi