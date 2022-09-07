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Чешский парламент утвердил направление 1 200 солдат на восточные рубежи НАТО

Чешский парламент утвердил направление 1 200 солдат на восточные рубежи НАТО Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила в среду предложение правительства республики о направлении 1 200 военнослужащих национальных ВС в состав подразделений НАТО, размещенных в странах западной части блока.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 12:15
Чешский парламент утвердил направление 1 200 солдат на восточные рубежи НАТО

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила в среду предложение правительства республики о направлении 1 200 военнослужащих национальных ВС в состав подразделений НАТО, размещенных в странах западной части блока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Чешское телевидение.

Мандат рассчитан на предстоящие два года. Чешские военнослужащие в составе подразделений Североатлантического альянса будут задействованы в обеспечении охраны и безопасности Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии. Сенат (верхняя палата) парламента республики в августе утвердил предложение кабмина.

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Версия на английском языке Czech parliament approves deployment of 1,200 soldiers to NATO's eastern borders

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