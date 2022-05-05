Чешский парламент отменил обязанность носить в стране медицинские маски

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии полностью отменила с четверга, 5 мая, требование носить медицинские маски в стране. Решение парламентарии приняли в среду.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии полностью отменила с четверга, 5 мая, требование носить медицинские маски в стране. Решение парламентарии приняли в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Чехии. Министр здравоохранения республики Властимил Валек ранее в среду проинформировал, что правительство намеревалось отменить требование носить медицинские маски с 11 мая, если нижняя палата высшего законодательного органа не примет на проходящем заседании соответствующее постановление.

В Чехии до полуночи со среды на четверг обязанность носить медицинские маски действует в больницах, поликлиниках, аптеках и учреждениях социальной опеки. В других местах она была ранее отменена властями.