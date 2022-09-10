Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза

Позиция правительства Венгрии в отношении России может стать основанием для выхода страны из Евросоюза.

Позиция правительства Венгрии в отношении России может стать основанием для выхода страны из Евросоюза.

Как передает Report, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus чешский министр по европейским вопросам Микулаш Бек.

По его словам, Венгрия "прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть", ведь позиция Будапешта, подчеркнул Бек, часто вступает в противоречие с позициями других государств Евросоюза.

Подытоживая, Бек заявил, что планирует в ближайшие месяцы убедить Венгрию согласиться с Брюсселем.