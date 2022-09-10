О нас

Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза

Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза Позиция правительства Венгрии в отношении России может стать основанием для выхода страны из Евросоюза.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 09:49
Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза

Позиция правительства Венгрии в отношении России может стать основанием для выхода страны из Евросоюза.

Как передает Report, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus чешский министр по европейским вопросам Микулаш Бек.

По его словам, Венгрия "прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть", ведь позиция Будапешта, подчеркнул Бек, часто вступает в противоречие с позициями других государств Евросоюза.

Подытоживая, Бек заявил, что планирует в ближайшие месяцы убедить Венгрию согласиться с Брюсселем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çex nazir: "Macarıstan Avropa İttifaqından çıxarıla bilər"

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi