Чешский миллиардер погиб при крушении вертолета

Причины крушения пока не установлены

Чешский миллиардер Петр Келлнер оказался среди погибших в результате крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на возглавляемую им компанию PPF.

Накануне агентство Associated Press сообщило о гибели по меньшей мере пяти человек в результате падения вертолета Eurocopter AS50.

Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.