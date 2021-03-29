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Чешский миллиардер погиб при крушении вертолета

Чешский миллиардер погиб при крушении вертолета Причины крушения пока не установлены
Другие страны
29 марта 2021 г. 10:13
Чешский миллиардер погиб при крушении вертолета

Чешский миллиардер Петр Келлнер оказался среди погибших в результате крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на возглавляемую им компанию PPF.

Накануне агентство Associated Press сообщило о гибели по меньшей мере пяти человек в результате падения вертолета Eurocopter AS50.

Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.

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