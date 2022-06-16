Чешский кабмин одобрил военную помощь Украине на €335 тыс.

Правительство Чехии одобрило направление Украине очередной партии военной помощи на сумму свыше восьми млн крон (примерно 320 тыс евро).

Правительство Чехии одобрило направление Украине очередной партии военной помощи на сумму свыше восьми млн крон (примерно 320 тыс евро).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду вечером информационное агентство CTK.

Речь идет о передаче боеприпасов и средств противохимической защиты. Чешские власти, согласно агентству, продолжат оказание военной помощи Украине.

Чехия, как проинформировал ранее в среду премьер-министр республики Петр Фиала, одной из первых стала оказывать военную помощь Украине. Среди поставок находилась, в частности, тяжелая боевая техника. Прага, согласно чешским СМИ, направила Киеву военных материалов на сумму, превышающую 3,5 млрд крон (около 140 млн евро).