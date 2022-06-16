Чешский кабмин одобрил военную помощь Украине на €335 тыс.

Правительство Чехии одобрило направление Украине очередной партии военной помощи на сумму свыше восьми млн крон (примерно 320 тыс евро).
Речь идет о передаче боеприпасов и средств противохимической защиты. Чешские власти, согласно агентству, продолжат оказание военной помощи Украине.
Чехия, как проинформировал ранее в среду премьер-министр республики Петр Фиала, одной из первых стала оказывать военную помощь Украине. Среди поставок находилась, в частности, тяжелая боевая техника. Прага, согласно чешским СМИ, направила Киеву военных материалов на сумму, превышающую 3,5 млрд крон (около 140 млн евро).