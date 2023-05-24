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Чешский кабмин одобрил покупку почти 250 шведских БМП

Чешский кабмин одобрил покупку почти 250 шведских БМП Правительство Чехии одобрило в среду покупку для национальных ВС 246 гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90 производства Швеции.
Другие страны
24 мая 2023 г. 18:59
Чешский кабмин одобрил покупку почти 250 шведских БМП

Правительство Чехии одобрило в среду покупку для национальных ВС 246 гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90 производства Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство CTK.

Стоимость контракта, который будет реализован в форме прямого правительственного заказа, составит 59,7 млрд крон (примерно €2,6 млрд). Это, согласно агентству, крупнейший контракт в истории чешской армии и один из самых значительных по объему финансовых затрат для государства.

Решение о начале переговоров со Швецией о покупке БМП, как ранее проинформировали чешские СМИ, правительство республики приняло в июле 2022 года. Контракт будет осуществлен путем заключения межправительственного соглашения.

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