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    ​Чешские евреи выступили против визита Путина

    По мнению чешских евреев, участие Путина в форуме будет неуместным

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Чешское еврейское сообщество сочло "неуместным" возможный визит президента России Владимира Путина в Прагу на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

    Путин получил соответствующее приглашение от президента Чехии Милоша Земана. Форум, посвященный истории Холокоста, запланирован в Праге на 26-27 января, на него приглашены представители стран-победителей.

    По мнению чешских евреев, участие Путина в форуме будет неуместным, с учетом "текущей политической ситуации". 

    Сообщается, что на форум планирует прибыть президент Украины Петр Порошенко.

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