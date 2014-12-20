​Чешские евреи выступили против визита Путина

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Чешское еврейское сообщество сочло "неуместным" возможный визит президента России Владимира Путина в Прагу на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Путин получил соответствующее приглашение от президента Чехии Милоша Земана. Форум, посвященный истории Холокоста, запланирован в Праге на 26-27 января, на него приглашены представители стран-победителей.

По мнению чешских евреев, участие Путина в форуме будет неуместным, с учетом "текущей политической ситуации".

Сообщается, что на форум планирует прибыть президент Украины Петр Порошенко.