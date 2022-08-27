О нас

Чешские депутаты высказались за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Чешские депутаты высказались за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО Депутаты нижней палаты парламента Чехии сегодня большинством голосов поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Как передает Report, об этом сообщает чешское радио.
Другие страны
27 августа 2022 г. 17:05
Чешские депутаты высказались за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Депутаты нижней палаты парламента Чехии сегодня большинством голосов поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Как передает Report, об этом сообщает чешское радио.

Ранее в поддержку членства этих двух скандинавских стран в НАТО высказалась верхняя палата парламента Чехии.

Для окончательного утверждения позиции Чехии под документом необходима лишь подпись главы государства Милоша Земана, пресс-секретарь которого ранее сообщал, что президент выступает за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Швеция и Финляндия передали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав блока 29 июня. Теперь соглашение о членстве должны ратифицировать на национальном уровне все 30 стран альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что процесс ратификации может занять до года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В украинской разведке назвали сроки решающего периода войны
В украинской разведке назвали сроки решающего периода войны
27 августа 2022 г. 16:45
СМИ: Прити Пател лишится должности в случае победы Лиз Трасс на выборах
СМИ: Прити Пател лишится должности в случае победы Лиз Трасс на выборах
27 августа 2022 г. 16:20
Санду: Молдова может развиваться только в составе ЕС
Санду: Молдова может развиваться только в составе ЕС
27 августа 2022 г. 15:40
Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов питания
Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов питания
27 августа 2022 г. 15:00
Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений
Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений
27 августа 2022 г. 14:30
Британия поставит Киеву подводные БПЛА
Британия поставит Киеву подводные БПЛА
27 августа 2022 г. 14:27
Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич
Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич
27 августа 2022 г. 13:40
Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции
Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции
27 августа 2022 г. 12:10
Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель
Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель
27 августа 2022 г. 10:47
С начала войны в Украине РФ потеряла 46 500 военных
С начала войны в Украине РФ потеряла 46 500 военных
27 августа 2022 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi